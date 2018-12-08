شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب بجامعة الجوف يُسدل الستار على دورته الرابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

انتهت أعمال المعرض الرابع للكتاب بجامعة الجوف الذي انطلق برعاية أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وافتتحه نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي.

وتفاعل المجتمع المحلي مع المعرض الذي أُقيم في صالة المعارض المجاورة لمجمع كليات البنات بسكاكا، حيث شهد حضوراً للفئة المستهدفة من فعاليات الطفل المتنوعة، بمشاركة جهات عدة تتخصص في وسائل تعلم الأطفال، كما شهدت أركان الجهات الأخرى من دور نشر وغيرها إقبالاً واسعاً من طلبة الجامعة وغيرهم من القراء والمهتمين.

وواصل المعرض استقبال الزوار خلال مدة إقامته، حيث كان يشهد تنوعاً خلال فترة الصباح، من وفود طلبة مدارس التعليم العام من مختلف المراحل، بالإضافة لجمهور متنوع، وفي الفترة المسائية كانت تتواجد العائلات.

وخلال أيام المعرض أُقيمت حزمة من الفعاليات المنبرية التي تناولت في مجملها مواضيع وقضايا تتصل بالكتاب والقراءة بشكل عام، قدمها عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وكذلك تنوعت معروضات الجهات المشاركة، حيث كُتب العلوم التطبيقية في مختلف المجالات، وأخرى في الدين والفقه والأدب والفكر والفلسفة والتاريخ وعلوم ومعارف متعددة، وشاركت جهات حكومية كجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة طيبة، ووزارة الداخلية، والنادي الأدبي، والهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث عرضت هذه الجهات مجموعة من إصداراتها.