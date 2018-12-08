شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة»: ضبط 2216453 مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ارتفع عدد المضبوطين في الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة حتى نهاية أمس (الخميس)، إلى 2216453 مخالفاً؛ منهم 1718028 مخالفاً لنظام الإقامة، و341232 مخالفاً لنظام العمل، و157193 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبين تقرير الحملات أن إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 36811 شخصاً؛ 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1750 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وضبط 3056 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، و908 مواطنين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 872 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 36 سعودياً.

ونوه التقرير إلى أن 12232 وافداً مخالفاً يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 10257 رجلاً، و1975 امرأة، فيما أوقعت العقوبات الفورية بحق 349680 مخالفاً، وإحالة 317318 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 386180 لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 573287 مخالفاً.