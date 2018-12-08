شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اتصالات تستعين بالدواب لتشغيل الأبراج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

اضطرت إحدى شركات الاتصالات المُشغلة للهواتف المحمولة في محافظة الليث، للاستعانة بالدواب لنقل الديزل وتشغيل البرج الواقع في قرية أثرار التابعة لمركز الرهوة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة.

ويأتي ذلك بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، مما تسبب في انطفاءالمولدات الكهربائية لعدم توفرالديزل اللازم لتشغيل الأبراج، وذلك نتيجة لجرف السيول للطرق المؤدية لها.

واستغرب عدد من أهالي مركز الرهوة هذا الصمت من الشركة المُشغلة للاتصالات، وكذلك تجاهل الشركة المتعهدة للطرق ولمعاناة السكان، الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى منازلهم.

وعملت "الخليج 365" على التواصل مع الشركة وتحديد موقع البرج وإبلاغ الأهالي بأن العمل جارٍ للإصلاح.