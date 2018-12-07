شكرا لقرائتكم حكومة #فرنسا : التظاهرات خلقت وحشًا خارج السيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، أن التظاهرات المناهضة للحكومة في فرنسا قد خلقت وحشًا خارج السيطرة، محذرًا من أن بعض العناصر المتطرفة قد تتمكن من التغلغل في الاحتجاجات التي تخطط لها حركة “السترات الصفراء” في مطلع الأسبوع.

ومن المقرر إغلاق مواقع سياحية في باريس أمام الزائرين يوم غد السبت، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف في الشوارع.

وبدأت الاحتجاجات قبل 3 أسابيع، وخرجت في بدايتها رافضة لقرار زيادة الضرائب على أسعار الوقود، قبل أن تتطور بعد ذلك لتعكس غضبًا واسع النطاق على الحكومة، وتشمل قضايا أخرى منها إصلاحات في نظام التعليم.

وقال كاستنير: إن “إجراءات أمنية واسعة النطاق” سيجري اتخاذها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحثت الشرطة ملاك المتاجر والمطاعم في منطقة الشانزليزيه على إغلاق أعمالهم يوم السبت أثناء الاحتجاجات المرتقبة، كما سيجري إغلاق عدد من المتاحف.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قالت إنها ستجمد القرار المثير للجدل بزيادة ضريبة الوقود في ميزانيتها، إلا أن شعورًا تنامى بعدم الرضا عن أداء الحكومة، بحيث تحولت الاحتجاجات لتثير عددًا من القضايا الأخرى.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.