شكرا لقرائتكم مع نشاط النينيو.. انتهى #الوسم فهل تتوقف الأمطار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني أن اليوم الجمعة انتهى وسم 1440 رسميًّا، مؤكدًا أنه يعتبر الأفضل منذ 30 عامًا وأكثر.

وتابع الجهني أن بنهاية هذا الوسم لن تتوقف الأمطار بل تشير التوقعات المناخية إلى استمرارها خلال فترة الشتاء، خاصة مع نشاط ظاهرة النينيو حتى الآن.

وتابع: مع دخول الموجة الباردة الحالية تنشط الرياح الشمالية الباردة هذه الأيام بشكل متكرر وملفت، ومن المتوقع عودة المنخفضات الجوية والأمطار خلال الأسبوع المقبل.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.