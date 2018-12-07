بالفيديو .. هل تعاقب طفلك بالسير 8 كم في البرد إلى المدرسة؟

محمد بن مسعود - الدمام - فعلها أب أمريكي تحت 3 درجات مئوية

إذا ارتكب طفلك خطأ في مدرسته، وقررت الإدارة حرمانه من ركوب الحافلة المدرسية، فهل يمكن أن تعاقبه بالسير 8 كيلومترات في البرد إلى المدرسة؟

وحسب موقع برنامج "إنسايد إيديشن" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عاقب الأب الأمريكي مات كوكس من ولاية أوهايو ابنته المتنمرة "10 سنوات" بطريقة جديدة، وذلك بعد قرار إدارة المدرسة حرمانها من ركوب الحافلة المدرسية مع زملائها لمدة ثلاثة أيام.

وقرر الأب أن تسير ابنته مسافة 8 كيلومترات على الأقدام في درجة حرارة تبلغ ثلاث درجات فقط، وقام الأب بمصاحبة ابنته بالسيارة وقام بالتقاط شريط فيديو أثناء السير وهو يعلق على ما يحدث، ويروي لماذا يعاقب طفلته بهذه الطريقة، ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيسبوك".

جدير بالذكر أن التنمر سلوك عدواني متكرر، يقوم به أي شخص بقصد الأضرار بشخص آخر عمدًا، ويكون العدوان نفسيًّا بالكلام الجارح، أو جسديًّا بالضرب. ويهدف الشخص المتنمر إلى اكتساب السلطة أو النفوذ على من حوله.

وجاء رد فعل الأب عقب اتصال هاتفي من إدارة المدرسة بولاية أوهايو؛ لكي يحضر، ويصطحب نجلته؛ لأنه تم منعها من ركوب حافلة المدرسة.

وحضر الأب، واصطحب الطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات، إلا أنه لم يسمح لها بركوب السيارة معه، وجعلها تعود للمنزل سيرًا على الأقدام، ثم صورها، وأعطى نصائح لرفض التنمر مهما كان.

وحسب "إنسايد إيديشن"، لقي أسلوب الأب في العقاب ترحيب الكثيرين، مؤكدين أن ابنته سوف تغير رأيها في التنمر، ولن تمارسه بعد هذا العقاب.