الأهلي يتعاقد مع اللاعب عثمان الحاج لخمسة مواسم مقبلة

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادماً من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.
ووقع اللاعب العقد بحضور نائب رئيس نادي الأهلي عبدالله بترجي ورئيس نادي جدة أحمد البعداني.
من جانبه قاله ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي: "حريصين على استقطاب اللاعبين المميزين ودعم الفريق في جميع المراكز..
وشكرا للأخ أحمد البعداني على سرعة إنهاء اتفاقية الانتقال واحترام رغبة اللاعب".
الأهلي يتعاقد مع اللاعب عثمان الحاج لخمسة مواسم مقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07
أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادماً من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.
ووقع اللاعب العقد بحضور نائب رئيس نادي الأهلي عبدالله بترجي ورئيس نادي جدة أحمد البعداني.
من جانبه قاله ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي: "حريصين على استقطاب اللاعبين المميزين ودعم الفريق في جميع المراكز..
وشكرا للأخ أحمد البعداني على سرعة إنهاء اتفاقية الانتقال واحترام رغبة اللاعب".
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
10:56 PM
أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادماً من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.
ووقع اللاعب العقد بحضور نائب رئيس نادي الأهلي عبدالله بترجي ورئيس نادي جدة أحمد البعداني.
من جانبه قاله ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي: "حريصين على استقطاب اللاعبين المميزين ودعم الفريق في جميع المراكز..
وشكرا للأخ أحمد البعداني على سرعة إنهاء اتفاقية الانتقال واحترام رغبة اللاعب".
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المصدر : الخليج 365
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