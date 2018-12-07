الأهلي يتعاقد مع اللاعب عثمان الحاج لخمسة مواسم مقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادماً من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

‏ووقع اللاعب العقد بحضور نائب رئيس نادي الأهلي عبدالله بترجي ورئيس نادي جدة أحمد البعداني.

من جانبه قاله ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي: "حريصين على استقطاب اللاعبين المميزين ودعم الفريق في جميع المراكز..

وشكرا للأخ أحمد البعداني على سرعة إنهاء اتفاقية الانتقال واحترام رغبة اللاعب".