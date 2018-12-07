ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات التعليم بحائل: عهد خادم الحرمين الشريفين حقق العديد من الإنجازات والتطور في التعليم

حائل 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير ومنسوبو ومنسوبات إدارة التعليم بمنطقة حائل, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة, مؤكدين أن ما تحقق للمملكة - ولله الحمد - في ظل هذا العهد الميمون من إنجازات متتالية ومشاريع تنموية عملاقة وتطور في التعليم، وبناء المواطن تعبر عن الحب والعطاء والاهتمام من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالوطن والمواطن فارتقى به تعليماً وسلوكاً واهتماماً.وعبر مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن تدرك فيها الأجيال قصة حب قيادة ووفاء شعب, مشيراً إلى أن المملكة تمر منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين بتأصيل النهضة الحقيقية للتنمية والتحديث في كل المجالات التنموية من خلال تبني رؤية المملكة 2030، التي بثت في الجميع روح التفاعل و التخطيط واستشراف المستقبل والتركيز على التنمية الحقيقية بالاستثمار الحقيقي في الإنسان من خلال اهتمامه -حفظه الله- في تطوير التعليم والارتقاء به.وقال: "إن النقلة النوعية في التعليم بشكل عام عنواناً لرجل التربية والتعليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - أيده الله - فهي ليست حصراً لإنجازاته التربوية والتعليمية بل جزء من الإضاءات التي تنير طريقنا الوطني التي تأتي في سياق متناغم مع إضاءات المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و الحزم والقوة في القطاعات العسكرية والأمنية وتفرض على كل مواطن أدواراً متجددة تشحذ هممه وتستنهض قواه ليضطلع بمسؤوليته الذاتية في حركة النهضة و الرقي.من جهته أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة يحيى بن صالح العماري, أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين مناسبة غالية نستحضر من خلالها ما تم تحقيقه من إنجازات عظيمة بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي أرست دعائم النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في مملكتنا الغالية والمنجزات المهمة على الصُّعُد كافة، وفي مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، والعمرانية والحضارية والسعي بكل ثقة نحو تحقيق خططه المستقبلية الطموحة وتطلعاته المبشرة من خلال رؤية المملكة (2030) التي رسمت ملامح الإصلاح الاقتصادي والنهضة الشاملة عبر التنمية المستدامة في كل المجالات.وقال: "تسعى مملكتنا الغالية لبناء الإنسان والاستثمار فيه، بوصفه الركيزة والأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبما تتمتع به مملكتنا من تماسك ولحمه وطنية ووحدة في النسيج الاجتماعي الذي تقويه أواصرُ الأخوة والمحبة, مؤكداً أن المملكة ترفل بفضل الله تعالى - في ثياب العزة والسؤدد والمجد، وينعم أبناؤها بالأمن والأمان في ظل قيادة حكيمة تضع مصلحة الوطن والمواطن في قمة أولوياتها.من جانبه أبان مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة عوده عبدالعزيز الشمري, أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية إنجازات عظيمة تميزت بالتكامل و الشمول في مسيرة بناء الوطن وتنميته والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون منهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.وأضاف أن الرؤية رسمت التوجهات والسياسات العامّة للمملكة وستسهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الميمون ، وتفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية, سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها .من جهتها أكدت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بنات بمنطقة حائل فوزية بنت جوفان الجنيدي, أن الوطن والمواطنين جميعهم يحتفون بهذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع بمشاعر يغمرها الحب والولاء والأمن والإنجاز والاطمئنان وتطلع لغد مشرق لهذا الوطن العظيم الذي تعمل قيادته ليل نهار ليكون في المكان الذي يستحقه عالمياً.وقالت " إن الذكرى الرابعة للبيعة يستشعر المواطن من خلالها بفخر ما تحقق من منجزات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح خلال أعوام حافلة بالعطاء تحتاج الأوطان سنوات طويلة لتنفيذها على أرض الواقع مشيرة إلى ما تحقق من جوانب مضيئة بوركت بإطلاق رؤية المستقبل 2030 التي بدت تتجسد على أرض الواقع على شكل برامج وخطط ومشاريع طموحة لكل قطاع من قطاعات الدولة ومن أهمها قطاع التعليم.// انتهى //23:32ت م0227