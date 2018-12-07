ذكرى البيعة / منسوبو جامعة بيشة يهنئون خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

أبها 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع منسوبو جامعة بيشة أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم ، مؤكدين على صور التلاحم الوثيقة بين الشعب والقيادة الكريمة، التي تعد من أبهى الصور في العصر الحديث ، مشيرين إلى ما تحقق من نهضة وإزدهار في عهده الميمون وإنجازات تنموية فاقت في حجمها التوقعات، وما شهدت المملكة من إصلاحات شملت مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، وما حظي به المواطن من رعاية كريمة من لدن قيادته الرشيدة.وقال وكيل جامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني : إن الذكرى الرابعة على مبايعة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء وقصص من البذل والعطاء في بلد الخير والعزة والسخاء ، مؤكداً أنها أربعة أعوام كانت حافلة بالإنجازات وشاهدة على مواقف الحكمة والحزم والحسم، عزّزت دور المملكة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي سياسياً واقتصاديًا.وأشار الدكتور القرني إلى أنه بهذه الفترة الزمنية الوجيزة يسجل التاريخ جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله - في التطور النوعي والتحول الوطني في مجالات أرحب في فضاءات التنمية الشاملة ووقفات حازمة مع الإرهاب بكل أشكاله كانت رسائل جليّة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وثوابته.من جانبه أفاد وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي أن ما تشهده المملكة من مشروعات تنموية عملاقة، تتيح لكل مواطن أن يعيش في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لشاهد على جهود مخلصة أعادت لهذا الوطن الطموح مكانته السامقة على الخريطة العالمية ،مشيراً إلى المشروعات والبرامج التنموية التي تشهدها البلاد والتي ما كانت لتؤتي ثمارها لولا توفيق الله عز وجل، ثم تعهدها بسياسة حكيمة من الملك المفدى تتسم بالحزم في معالجة القضايا المختلفة.وأضاف الدكتور المالكي : لا شك أن كل مواطن سعودي ينعم بالأمن والعدل والرخاء لا يملك إلا أن يقدم في هذه المناسبة ولاءه التام، داعيًا الله أن يديم وطننا عزيزاً شامخاً نموذجاً للتطور والازدهار، في عهد الرخاء والعطاء، عهد الحزم والعزم، عهد البناء والتنمية، عهد العدل ومحاربة الفساد.// يتبع //23:20ت م0223

ذكرى البيعة / منسوبو جامعة بيشة يهنئون خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم / إضافة أولى واخيرة

من جهته قال وكيل جامعة بيشة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني : في مثل هذا الوقت قبل أربعة أعوام دخلت المملكة مرحلة جديدة من تاريخها المجيد وذلك بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ، مشيراً إلى أنها اتضحت للشعب السعودي ملامح تلك المرحلة خلال السنة الأولى من عهده الميمون، لما قام به من تعزيز لمكانة الدولة بين دول العالم، والسعي لتحقيق مزيد من الأمن والرخاء لأبناء وطنه.

وأبان الدكتور الشمراني أن ملك الحزم بسياسته الحكيمة يثبت أنَّه خير خلف لأسلافه من ملوك هذه الدولة، وأنَّه خير من يقود دفة الوطن ويوصله إلى بر الأمان، وأنَّه سيضرب بيد من حديد كل من نال من أمن البلاد أو سيادتها، أو انتقص شيئا من مكانتها بين الدول.

وقال الدكتور الشمراني : إننا نرى خادم الحرمين الشريفين ، نصب أعيينا ملكاً وقائداً وأباً وسنداً لجميع الشعب السعودي لنتطلع إلى غدٍ واعد ومستقبل مشرق تنعم فيه المملكة بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار بإذن الله.

بدورها رفعت وكيلة جامعة بيشة لشؤون الطالبات الدكتورة الجوهرة بنت محمد الدوسري أسمى التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي بذل ويبذل جهوداً مخلصة لمصلحة دينه ووطنه وشعبه وأمته ، مبينة أن خادم الحرمين الشريفين اكتسب مكانة رائدة في العالم الإسلامي لجهوده المميزة والقيادة الاستثنائية التي أثبتت بلا أدنى شك استمرار مكانة المملكة العالية والمؤثرة عالمياً وإسلامياً وإقليمياً.

ونوهت الدكتور الدوسري بالجهود المبذولة على الأصعدة كافة خارجياً وداخلياً والتي تؤتي بنتائجها وثمارها، ولعل من أبرز تلك الجهود ما تتعلق باستمرار الدعم غير المحدود لقطاع التعليم ليواصل سعيه كخيار استراتيجي للمملكة في تنمية البلاد ومساهمته في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن واستثمار طاقاتهم وتعزيز مهاراتهم بما يوازي الدول المتقدمة في هذا المجال ، داعية الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائداً لهذا البلد ورائداً له.

من جهته أوضح مدير إدارة التعاون الدولي والمشرف العام على المركز الإعلامي بالجامعة سعد بن عبدالله الشمراني أنه في ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، يحق للجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز في ظل ما يتحقق لمملكتنا الغالية من نمو وازدهار وعزة ، مبيناً أن المملكة تعيش مرحلة جديدة عنوانها الوطن أولاً في ظل تعاليم ديننا الحنيف، لا مساومة فيها ولا مزايدة على حب الوطن، عهد لا مجاملة فيه لكل من لا يكون ولاءه لهذه الأرض، يجسده بتجديد البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر ملكاً وولي عهد، ولا تعلو فيه أية مصلحة على أمن الوطن وحماية مصالحه في داخل الوطن وعلى حدوده، وفِي علاقاته الدولية، ونحن بهذا نجدد البيعة على السمع والطاعة.

وأبان الشمراني أن خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال إنشاء العديد من المشروعات والنشاطات في جميع المجالات للإسهام في تحقيق تنمية متوازنة حقيقة لمستقبل رائد في شتى مناحي الحياة، وهو ما تؤكده مبادرات رؤية المملكة (٢٠٣٠) الطموحة التي سيكون لها دور كبير في مسيرة الإنجازات بإذن الله.

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