ذكرى البيعة / مدير تعليم جدة : ذكرى البيعة.. تجسيد للّحمة الوطنية بين القيادة والشعب

جدة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، أن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم، تأتي وبلادنا تشهد نجاحات متسارعة ومتتالية على جميع الأصعدة التعليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تُعد خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع وحضور المملكة عالمياً تنموياً واقتصادياً.كما تشهد مدن ومحافظات المملكة اهتماماً من القيادة الحكيمة بالتنمية المتوازنة بضخ المليارات في المشاريع العملاقة، ومنها مشاريع التعليم وتوفير ميزانيات ضخمة للمباني التعليمية، والتي تبشر بعصر جديد من النهضة التعليمية، لتعليم جيل قادر على المساهمة الفعالة في بناء وتنمية الوطن عبر القطاعات المختلفة.وعبر الثقفي ، أن ذكرى يوم البيعة وقفة استثنائية لتجديد الولاء والحب لملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، تتجسد فيه اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، لمناسبة عزيزة على قلوب الجميع في هذه البلاد المباركة، لما وجدوه من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين راعي التنمية والتطوير في كل المجالات التي تخدم البلاد وأهلها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة حفظ الله قائدنا وأيده بعونه وتوفيقه ونصره.// انتهى //23:01ت م0221