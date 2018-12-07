ذكرى البيعة / رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة



المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

رفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة عصام عبدالعزيز دمياطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة .

وقال دمياطي : إن قيادتنا الحكيمة - رعاها الله - تمتد جسور مسيرتها وتحقيق أهدافها للرقي بنهضة المملكة ، لتكمل ما بدأ به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فالتخطيط البناء تظهر ثماره عاماً بعد عام.

وأضاف : إن بلاد الحرمين الشريفين تحتفي بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، فمن الواجب علينا كشعب استظل تحت هذه القيادة الحكيمة وبما قدمته من رغد في المعيشة وتمتع بالأمن والأمان الذي عم أرجاء هذه الدولة الفتية بفضل الله تعالى ثم بفضل قائد هذه البلاد المباركة بحكمته وحنكته العاليتين ، رغم ما تواجهه الأوطان العربية المجاورة من أزمات وأحداث جسام .

وتابع يقول : سخر الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد ولاة أمر دستورهم الإسلام ونهجهم كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، وإننا نستشعر في بلاد الحرمين الشريفين حرص حكومتنا الرشيدة في عهد ملكنا ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على مد يد العون لأبناء هذا الوطن الغالي بل وجميع الأوطان العربية والإسلامية انطلاقاً من موقعها حيث تضم خير البقاء على الأرض الحرمين الشريفين " ، فهي بهذا الأمر رسخت لدى الجميع ما توليه من عناية ورعاية للإسلام والمسلمين ، وكذا المشروعات التنموية التي دشنها - رعاه الله - إبان زيارته الميمونة لعدد من مدن وقرى المملكة ، حيث لقيت جميع القطاعات الصناعية والكهربائية والإنسانية والطبية والعلوم والرياضة دعماً لا محدود للمضي نحو الأفاق المتجددة وعهده - أطال الله في عمره - عهد الخير والعطاء والازدهار ، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يتابع إنجازها الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة : لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرّج على وجه الخصوص على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فقد دشن - أيده الله - قطار الحرمين الشريفين الذي سيسهم بإذن الله في تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن حزم الخدمات التي تقدم لهم من جميع القطاعات المختلفة الحكومية منها والأهلية .

ورفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة بأسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة بهذه المناسبة أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة .

‎ //انتهى//

22:50ت م

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المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة عصام عبدالعزيز دمياطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة .وقال دمياطي : إن قيادتنا الحكيمة - رعاها الله - تمتد جسور مسيرتها وتحقيق أهدافها للرقي بنهضة المملكة ، لتكمل ما بدأ به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - فالتخطيط البناء تظهر ثماره عاماً بعد عام.وأضاف : إن بلاد الحرمين الشريفين تحتفي بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، فمن الواجب علينا كشعب استظل تحت هذه القيادة الحكيمة وبما قدمته من رغد في المعيشة وتمتع بالأمن والأمان الذي عم أرجاء هذه الدولة الفتية بفضل الله تعالى ثم بفضل قائد هذه البلاد المباركة بحكمته وحنكته العاليتين ، رغم ما تواجهه الأوطان العربية المجاورة من أزمات وأحداث جسام .وتابع يقول : سخر الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد ولاة أمر دستورهم الإسلام ونهجهم كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، وإننا نستشعر في بلاد الحرمين الشريفين حرص حكومتنا الرشيدة في عهد ملكنا ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على مد يد العون لأبناء هذا الوطن الغالي بل وجميع الأوطان العربية والإسلامية انطلاقاً من موقعها حيث تضم خير البقاء على الأرض الحرمين الشريفين " ، فهي بهذا الأمر رسخت لدى الجميع ما توليه من عناية ورعاية للإسلام والمسلمين ، وكذا المشروعات التنموية التي دشنها - رعاه الله - إبان زيارته الميمونة لعدد من مدن وقرى المملكة ، حيث لقيت جميع القطاعات الصناعية والكهربائية والإنسانية والطبية والعلوم والرياضة دعماً لا محدود للمضي نحو الأفاق المتجددة وعهده - أطال الله في عمره - عهد الخير والعطاء والازدهار ، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يتابع إنجازها الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة : لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرّج على وجه الخصوص على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فقد دشن - أيده الله - قطار الحرمين الشريفين الذي سيسهم بإذن الله في تسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ضمن حزم الخدمات التي تقدم لهم من جميع القطاعات المختلفة الحكومية منها والأهلية .ورفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالإنابة بأسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة بهذه المناسبة أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، داعين الله أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة .‎ //انتهى//22:50ت م0219

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