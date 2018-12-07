نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع شيوخ الشمل بمنطقة نجران التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم.وقال شيخ شمل قبيلة المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي: شهدت الأعوام الأربعة من عهد خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- حزمة من القرارات والبرامج والمشروعات التنموية في أنحاء المملكة كافة، بالإضافة إلى المواقف المشرفة للمملكة على مستوى الداخل، والعالم العربي وعلى المستوى الدولي، حيث أسس الملك المفدى خطة قوية وواضحة لمستقبل البلاد الاقتصادي، لكي ينعم المواطن بحياة كريمة في هذا البلد المعطاء.من جانبه أكد شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم آل منيف، أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين تمثل كل ما تتجلى فيه دولتنا من ريادة وأمن وسلام وازدهار بفضل الله جل وعلا، حيث اعتاد المواطن عبر تاريخ هذه البلاد المباركة على قربه واصطفافه مع قيادته منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي قدم للبلاد والمواطنين حزمة من القرارات والأعمال التي تسجل في التاريخ ولا تنسى، بوصفها خطة الدرب وبرنامج الوطن المتسق مع تغيرات الاقتصاد العالمي.من جهته بيّن شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق، أن ما يعيشه الشعب من علاقة ود وصدق بينه وبين مليكه سمة تميزنا عن كل البلدان وتجسد الخصوصية في وطننا، التي يفخر بها كل مواطن، ويعدها من شيم هذا الوطن التي تجعله في منأى من الصراعات والاضطرابات بحول الله وقدرته، كما وجد في شخصية خادم الحرمين الشريفين مثالاً للعدل، والإنصاف، والاهتمام الأبوي العميق والصادق تجاه مواطنيه ومستقبلهم.// يتبع //22:39ت م0216

ذكرى البيعة / شيوخ الشمل والمواطنون في نجران يهنئون خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم/ إضافة أولى واخيرة

بدوره نوّه شيخ شمل قبائل قبيلة آل فطيح من يام الشيخ مبارك بن ذيب المهان, بما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها في المجالات كافة، وما تم تخطيطه وبرمجته ليشكل طريق المستقبل الصامد والزاهر الذي يعتمد على تنويع المصادر وتضخيم الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تشديد أسباب الأمن والأمان وحماية الوطن والمواطنين.

من جانبه وصف شيخ شمل قبيلة آل فهاد من يام الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل عائض آل فهاد، هذه المناسبة بالتاريخية التي تتبلور فيها ذاكرة أربعة أعوام من التطوير في اتجاهات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية وإنسانية، صبت أولاً في صالح المواطن السعودي، وعززت ثانياً من مكانة البلاد على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث برزت شخصية خادم الحرمين الشريفين كملك عادل، وحازم من جهة، حيث كرس جهوده – حفظه الله -، في نصرة الحق والمظلومين والدعوة للسلام ومساعدة الشعوب المنكوبة والمحتاجة.

فيما قال شيخ شمل قبيلة آل رشيد من يام الشيخ فهد بن صمعان آل رشيد: "إن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، من خطط وقرارات تحقق صلابة وطنهم وتؤمن حدودهم بإذن الله، مشيراً إلى أن شعور المواطنين في هذه المناسبة الغالية، هو شعور الفخر والاعتزاز ورسوخ الولاء والمحبة لاسيما وأن المملكة تتقدم في كل المجالات وتزيد مكانتها الإقليمية والدولية ثباتاً وقوة.

بدورهم عبر عدداً من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً.

حيث أكد المواطن مانع بن راشد آل زمانان، أن الشعب السعودي يقف صفاً متلاحماً خلف خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أننا كمواطنين في هذه الذكرى الغالية نشعر بالفخر والسعادة لما نلمسه من تطور لمملكتنا الحبيبة في الأصعدة كافة.

وقال المواطن محمد آل فطيح: إن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مناسبة غالية على قلوب وأرواح المواطنين كافة بوصفها العقد الآمن، والعهد الثابت الذي لا يهتز ولا يتغير، بحيث يحفظ مكتسباتنا الوطنية الغالية، فـ لخادم الحرمين الشريفين منا كل الحب والوفاء والولاء، الذي قدم للوطن الغالي ما لا يحصى من الأعمال والقرارات والبرامج الوطنية الكبرى، والتغييرات التي تضمن التوازن والثبات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وبين المواطن ناصر بن حلزاء أن شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز ظهرت للعالم كوجه قيادي عادل وإنساني وصريح، تجلت هذه الصفات في قراراته التاريخية، التي شملت تحسين وتطوير الخطط الاقتصادية الداخلية، وأيضاً عبر مركز الملك سلمان العالمي للإغاثة الذي يقدم خدماته ومساعداته للشعوب المنكوبة في شتى بقاع العالم.

ودعا شيوخ الشمل والمواطنين في نجران الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على بلادنا الغالية، وأن ينصر جنودنا البواسل على ثغور الوطن.

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