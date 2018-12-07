السعودية | “آل جابر”: وصول الدفعة الثانية من النفط لتشغيل محطات الكهرباء إلى عدن

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:15 مساءً, 7 ديسمبر 2018 م

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قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وصلت الدفعة الثانية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء بـ 60 مليون دولار إلى ميناء عدن.

وأضاف على “تويتر”: “عبرت منفذ الوديعة اليوم 3 رافعات لموانئ عدن والمكلا، ومجموعة من الباصات لطلاب وطالبات المدارس، ووايتات مياه للسقيا”.