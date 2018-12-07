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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أفغانستان: دور معرض الصقور مهم في التنمية والان نبدء بالتفاصيل
وعبر، في تصريح له، خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد، اليوم، عن سعادته وفخره بوجوده في هذا المعرض الذي كتب نجاحه من خلال الإقبال الكثيف الذي شهده منذ انطلاقه الثلاثاء الماضي.
وأشار "كريم" إلى الأهمية لمثل تلك الفعاليات وتأثيرها على الاقتصاد السعودي ووصفها بالخطوات الجبارة والممتازة لجذب السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة المعارض كوّن ذلك مِن العوامل الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحقيق التنوع في الاقتصاد السعودي وهو ما يحدث من خلال إقامة مثل تلك المعارض وكذلك المحافل الرياضية وغيرها.
وأكد السفير الأفغاني لدى المملكة أن مشاركة الدول في المعرض جيدة كونها النسخة الأولى وقال: "الصقور والخيول والصيد أشياء لها رابط بثقافة الشعوب، وهناك عديد من الدول المشاركة أوروبياً وخليجياً مثل الإمارات وهذا أول معرض ومستقبلاً يمكن أن يكون هناك مشاركات من دول كثيرة مثل أفغانستان التي تشتهر بالصقور وبالصيد".
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