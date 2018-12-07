شكرا لقرائتكم مركز صحي حي الضباط بالخميس يشارك باليوم التطوعي بالهدايا والتوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شارك مركز صحي حي الضباط بخميس مشيط باليوم العالمي التطوعي، الذي صادف 5 ديسمبر.

وكانت المبادرة بالتعاون مع مركز الواحة سنتر ومركز الميدان للأسنان ومتوسطة وثانوية هدى الشام، وشملت مبادرات المركز التهاب الكبدي C والإنفلونزا وتأثيرات المشروبات الغازية وأثرها على الأسنان، كما قدم بعض الاستشارات الطبية والصحية للزوار وقدم الهدايا التذكارية.

وكانت تجربة العمل التطوعي انطلقت في المملكة، من إدراك عميق وإيمان من الحكومة الرشيدة بأهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المستقبل، حيث وفرت له مناخًا إيجابيًّا ساعد على نموه، كما أن له مكانته الخاصة في خطط التنمية.

وتم إطلاق أكثر من 863 مبادرة صحية في منطقة عسير، شارك فيها آلاف الموظفين من منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة.

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