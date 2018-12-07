شكرا لقرائتكم مفاجآت غير متوقعة في Avengers 4 .. آيرون مان يحتضر وفناء نصف العالم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت أستوديوهات مارفل الترفيهية، رسميًّا عن الإعلان الأول لفيلم Avengers 4 وهو الجزء الرابع والمنتظر لسلسلة Avengers: Endgame، والمقرر طرحه في 26 إبريل 2019 المقبل.

وإعلان Avengers 4 حمل العديد من المفاجآت، حيث بدأ بوجود توني ستارك “أيرون مان” على متن إحدى المركبات الفضائية، ويبدو عليه علامات التعب والإعياء الشديدين، فهو يتحرك بلا هدف عبر الفضاء، على أمل العثور على شخص يساعده، فيما تستحوز رسالة “أيرون مان” إلى زوجته “بيبر” على النصيب الأكبر من المقطع، وفي نهاية حديثه يقوم بوداعها قائلًا: “عندما أموت، سوف أحلم بكِ، أنا لا أبكي، فلا تبكِ”، ويقوم بعدها بإغلاق القناع.

وبعدها يكون مقر المنتقمين Avengers حيث نرى إبادة نصف المجتمع حسبما جاء على لسان “بلاك ويدو”، فيما تظهر صور داخل المقر لشخصيات “آنت مان” و”سبايدرمان” مكتوب عليها “مفقود”.

ويتواجد داخل مقر Avengers شخصية “هالك” الذي يقوم باستعراض الخسائر مع “بلاك ويدو”، ثم شخصية “كابتن أمريكا” الذي يبدو أنه تأذى عاطفيًّا بشكل كبير نتيجة عملية الإبادة من جانب الشخصية الشريرة “ثانوس”، ومنه ننتقل إلى شخصيات “ثور” و”نيبولا”، حتى نتحول إلى الجزء المفاجئ في المقطع وهو شخصية “هاوكي”.

يظهر “هاوكي” خلال مقطع الفيديو، وهو يغرس سيفه في أحد الأشخاص في مكان ما في آسيا.

وينتهي إعلان Avengers 4 مع “بلاك ويدو”، وهي تخبر “كابتن أمريكا عن أن أي خطة يقومون بها لخداع “ثانوس” سوف تنجح لإنقاذ الكون، ليرد عليها بأنه يعلم ذلك الأمر، لأنه لا يعلم ماذا عليه أن يفعل سوى ذلك.

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