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شكرا لقرائتكم صور.. إقبال كثيف من العائلات في #معرض_الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شهد المعرض السعودي الأول للصقور والصيد، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في الرياض حضوراً كثيفا من العائلات، التي توافدت على أجنحة المعرض، حيث يتضمن نماذج من البيئة التراثية والبرية المتنوعة بالمملكة، و واحة مخصصة للصقارين إلى جانب أجنحة مختلفة تعرّف الزوّار بكل ما يتعلق بهواية صيد الصقور وأنواعها وطريقة التعامل معها وتربيتها.
وشاهد الزوار مستلزمات الصيد والأسلحة والتجهيزات الخاصة بهواة الرحلات البرية والصيد، إضافة إلى معارض وأجنحة للعديد من الجهات الحكومية المشاركة.
وترافق الزائر في جولته بالمعرض مؤثرات صوتية مستوحاة من الطبيعة الكونية مثل: هدير الرياح، ناهيك عن مؤثرات مستوحاة من آلة الربابة الشعبية، كما يتضمن المعرض فعالية : الصقار الصغير، ومعرض الملوك والأمراء، وفعالية الواقع الافتراضي، ورحلة الاستدامة، والمحميات الملكية، ومنطقة المطاعم.
ويقدم المعرض ، مساحة فنية متميزة لزواره من خلال أكثر من 30 لوحة تشكيلية تجسد الصقر في حالات مختلفة، ومن زوايا متنوعة أبدعها 12 فناناً وفنانة من عدد من المناطق، يمثلون مدارس فنية وإبداعية متعددة.
وأتاح معرض الصقور والصيد السعودي للعائلات تجربة السفر مع الصقر فوق سماء الرياض عبر تقنية الواقع الافتراضي ” virtual reality ” التي تعمل على نقل المشاهد عبر إطلالة بانوراميه يدمج فيها الخيال التقني بالواقع.
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