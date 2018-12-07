شكرا لقرائتكم عائض القرني: احرصوا على هذا الكنز الثمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الداعية الدكتور عائض القرني أن هناك كنزًا ثمينًا، وكلمات غالية، يجب الحرص عليها عند خروج المسلم من المنزل، لينال بها الهداية، والكفاية، والوقاية، والرعاية.

وأوضح القرني: “قال ﷺ: “من قال إذا خَرَج من بيته: بسم الله، توكَّلْتُ عَلَى الله، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاّ بالله، يقالُ لهُ هُديتَ وَكُفِيت ووُقِيتَ، وتنحَّى عنك الشَّيْطَانُ”.

وتابع عائض القرني: “لا تأخذكم وسائل العصر عن القرآن والتسبيح فتبقى أرواحكم فارغة يملؤها الهم والغم والحزن؛ فلن يسعد القلب إلا زاده الروحي من العبادة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا، وأنيسنا في الوحشة، ورفيقنا في الغُربة، وزادنا في السفر، وشفيعًا لنا يوم التغابن”.

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