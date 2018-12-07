شكرا لقرائتكم خبر عن الأسر المنتجة تجد ضالتها في مهرجان البن بالدائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

تشارك 15 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان في فعاليات مهرجان البن في جبال جازان السادس، الذي تستضيفه محافظة الداير بني مالك، والمقام بساحة الاحتفالات في حي العريقين بالمحافظة.

وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان من خلال إعداد وتجهيز خيمة الأسر المنتجة التي احتوت العديد من الأنشطة المتنوعة والمميزة، منها الحرفي والخدمي والصناعي، امتداداً لما تقدمه الجمعية من دعم للأسر المنتجة بهدف رعاية جميع الأسر بالمنطقة، وتهيئة الأجواء المناسبة والدعم اللازم لها لوضوح روح التنافس العالية التي تتمتع بها تلك الأسر.

وتتضمن مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان البن العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان، ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال من خلال عملها في المجال الحرفي، بما يبرز بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر من الملابس الجاهزة والعطور والنباتات العطرية والأكلات الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحلي والاكسسوارات، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.

وأبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان الذي أبرز مهاراتهن في العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجمعية على تنظيم الأركان وإتاحة فرصة المشاركة لهن في المهرجان.