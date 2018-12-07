شكرا لقرائتكم خبر عن آل زايد يقوم بجولة تفتيشية على دور الإيواء السياحي بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

قام مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد، بجولة تفتيشية ميدانية على عدد من مرافق الإيواء السياحي بمواقع مختلفة من المحافظة، بهدف الإشراف المباشر على الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومستوى النظافة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المضبوطة في الجولات الرقابية الدورية التي تنفذها الهيئة على كافة مرافق الإيواء السياحي، وتشمل الفنادق وعمائر الشقق والأجنحة المفروشة، والفلل والنزل السياحية والمنتجعات، حيث تعمل الهيئة على حفظ حقوق النزلاء والسياح بما يضمن جودة الخدمة المقدمة.

وأكد آل زايد أن الهيئة حريصة على تميز الاستثمار في جميع النشاطات الخدمية بالقطاع السياحي، بما يُفسح المجال للمزيد من الخيارات أمام زوار المحافظة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة من المستثمرين بقطاع الإيواء السياحي بما يتناسب وكثافة الإقبال على المحافظة التي تتميز باعتدال الطقس والطبيعة الخلابة، في ظل التباين الطبوغرافي اللافت بالطائف والجهات السياحية المحيطة، وقربها من مكة المكرمة، مما يجعلها مقصداً سياحياً جاذباً ومفضلاً لدى شريحة عريضة من سياح الداخل والخارج.