السعودية | السفارة السعودية في باريس تحذر مواطنيها 

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في باريس تحذر مواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت الموافق 8 ديسمبر 2018، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن السفارة دعت المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195.