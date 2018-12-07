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انت الان تتابع ولي العهد: طموحنا عنان السماء.. والسعوديون يشعلون تويتر بـ "لنا الأرض والفضاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعلاً كبيرًا من نشطاء سعوديين وعرب مع وسم "#لنا_الأرض_والفضاء" الذي تزامن انطلاقه مع انطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن السعوديَّيْن إلى الفضاء من قاعدة جيوجوان الصينية.
ونشر حساب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك: "قمر سعودي ارتفع في السماء بسواعد سعودية، صنعت وأبدعت.. فارتفعت معه الهمم والطموحات.. لتكون #لنا_الأرض_والفضاء".
ومن جانبه غرَّد حساب القناة السعودية قائلاً: "إطلاق قمرَيْن سعوديَّيْن سات5، صُنعا بأيد سعودية.. كما نملك أرضنا.. نملك فضاءنا".
كما تفاعل حساب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع الوسم مغردًا: "بجهود شبابنا واجهنا التحديات، وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا، وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء".
فيما قال الإعلامي مفرح الشقيقي: "حدثني عن الفخر.. لقطة للتاريخ.. لحظة انطلاق القمر السعودي سعودي سات.. كل الأيادي التي تصفق يرتدي أصحابها (الثوب والشماغ).. هذه الدلالة تكفي لأن تردد بثقة هذا الشعار: #لنا_الأرض_والفضاء".
كما أعاد العديد من المغردين العبارات الشهيرة التي رددها ولي العهد، ومنها "طموحنا عنان السماء"، وتصريحاته التي يركز فيها على العنصر الأبرز والأقوى في نجاح الرؤية السعودية الاقتصادية والاجتماعية "المواطن السعودي"، ودعم الشباب السعودي، وفتح أبواب المستقبل لهم.
إلى ذلك، تفاعلت أعداد كبيرة من المغردين العرب كذلك بالإنجاز السعودي الذي وصفوه بالمفخرة، ليس للسعوديين فقط، بل للعرب والمسلمين أجمع، وتناقلوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحظات انطلاق القمرين نحو الفضاء.
ولي العهد: طموحنا عنان السماء.. والسعوديون يشعلون تويتر بـ "لنا الأرض والفضاء"خالد علي الخليج 365 2018-12-07
شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعلاً كبيرًا من نشطاء سعوديين وعرب مع وسم "#لنا_الأرض_والفضاء" الذي تزامن انطلاقه مع انطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن السعوديَّيْن إلى الفضاء من قاعدة جيوجوان الصينية.
ونشر حساب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك: "قمر سعودي ارتفع في السماء بسواعد سعودية، صنعت وأبدعت.. فارتفعت معه الهمم والطموحات.. لتكون #لنا_الأرض_والفضاء".
ومن جانبه غرَّد حساب القناة السعودية قائلاً: "إطلاق قمرَيْن سعوديَّيْن سات5، صُنعا بأيد سعودية.. كما نملك أرضنا.. نملك فضاءنا".
كما تفاعل حساب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع الوسم مغردًا: "بجهود شبابنا واجهنا التحديات، وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا، وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء".
فيما قال الإعلامي مفرح الشقيقي: "حدثني عن الفخر.. لقطة للتاريخ.. لحظة انطلاق القمر السعودي سعودي سات.. كل الأيادي التي تصفق يرتدي أصحابها (الثوب والشماغ).. هذه الدلالة تكفي لأن تردد بثقة هذا الشعار: #لنا_الأرض_والفضاء".
كما أعاد العديد من المغردين العبارات الشهيرة التي رددها ولي العهد، ومنها "طموحنا عنان السماء"، وتصريحاته التي يركز فيها على العنصر الأبرز والأقوى في نجاح الرؤية السعودية الاقتصادية والاجتماعية "المواطن السعودي"، ودعم الشباب السعودي، وفتح أبواب المستقبل لهم.
إلى ذلك، تفاعلت أعداد كبيرة من المغردين العرب كذلك بالإنجاز السعودي الذي وصفوه بالمفخرة، ليس للسعوديين فقط، بل للعرب والمسلمين أجمع، وتناقلوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحظات انطلاق القمرين نحو الفضاء.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
09:01 PM
العديد من العرب شاركوا وعبَّروا عن فخرهم بانطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن السعوديَّيْن
شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعلاً كبيرًا من نشطاء سعوديين وعرب مع وسم "#لنا_الأرض_والفضاء" الذي تزامن انطلاقه مع انطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن السعوديَّيْن إلى الفضاء من قاعدة جيوجوان الصينية.
ونشر حساب بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك: "قمر سعودي ارتفع في السماء بسواعد سعودية، صنعت وأبدعت.. فارتفعت معه الهمم والطموحات.. لتكون #لنا_الأرض_والفضاء".
ومن جانبه غرَّد حساب القناة السعودية قائلاً: "إطلاق قمرَيْن سعوديَّيْن سات5، صُنعا بأيد سعودية.. كما نملك أرضنا.. نملك فضاءنا".
كما تفاعل حساب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع الوسم مغردًا: "بجهود شبابنا واجهنا التحديات، وبنينا مجدنا على الأرض.. ثم كبرت أحلامنا، وكبر معها طموحنا حتى بلغنا عنان السماء. وتستمر معه نجاحاتنا لتجوب الفضاء".
فيما قال الإعلامي مفرح الشقيقي: "حدثني عن الفخر.. لقطة للتاريخ.. لحظة انطلاق القمر السعودي سعودي سات.. كل الأيادي التي تصفق يرتدي أصحابها (الثوب والشماغ).. هذه الدلالة تكفي لأن تردد بثقة هذا الشعار: #لنا_الأرض_والفضاء".
كما أعاد العديد من المغردين العبارات الشهيرة التي رددها ولي العهد، ومنها "طموحنا عنان السماء"، وتصريحاته التي يركز فيها على العنصر الأبرز والأقوى في نجاح الرؤية السعودية الاقتصادية والاجتماعية "المواطن السعودي"، ودعم الشباب السعودي، وفتح أبواب المستقبل لهم.
إلى ذلك، تفاعلت أعداد كبيرة من المغردين العرب كذلك بالإنجاز السعودي الذي وصفوه بالمفخرة، ليس للسعوديين فقط، بل للعرب والمسلمين أجمع، وتناقلوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحظات انطلاق القمرين نحو الفضاء.
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المصدر : الخليج 365
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