التعاون يكسب الوحدة بهدف "راموس".. وينتزع المركز الرابع

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق التعاون على نظيره الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتزع التعاون المركز الرابع من الوحدة الذي تراجع للمركز الخامس رغم تساويهما في النقاط (21 نقطة لكل فريق).

سيطر التعاون بشكل كبير على مجريات المباراة، وفي الدقيقة الرابعة سدد جهاد الحسين كرة قوية، تلاها هجمة أخرى تعاونية في الدقيقة الـ12، أبعدها عبدالله الزوري.

وفي الدقيقة الـ18 تحصل الوحدة على خطأ، نفذه أوتيرو قوية، أبعدها كاسيو حارس التعاون.

وسدد هيلدون راموس كرة مقصية في يد محمد عواد عند الدقيقة الـ30.

مع بداية الحصة الثانية استمر الأداء المتميز من التعاون رغم محاولات وحداوية.

وفي الدقيقة الـ50 لعب عبدالله الزوري كرة عرضية، أبعدها متعب المفرج.

وعند الدقيقة الـ56 راوغ جهاد الحسين بالكرة، وسدد كرة، تصدى لها محمد عواد.

الدقيقة الـ75 شهدت هدف التعاون بعد تمريرة من إبراهيم الزبيدي إلى هيلدون راموس، توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها، ارتطمت في القائم، وعانقت الشباك.