"فروسية حائل" تُكرِّم "المحيسن" لتبرعه بكليته لأحد أقاربه

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كرّمت "فروسية حائل" اليوم الشاب محمد بن أنور المحيسن، الذي تبرع بإحدى كليتيه لأحد أقاربه حيث تسلّم "المحيسن" درعاً تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل.
وبهذه المناسبة هنأ مدير الفروسية بندر التبيناوي " المحيسن "على عمله الإنساني النبيل مؤكداً أنه سطر أروع أنواع الوفاء ليكون نموذج فخرٍ يُحتذى به في صِلة الرحم.
"فروسية حائل" تُكرِّم "المحيسن" لتبرعه بكليته لأحد أقاربهخالد السليمي الخليج 365 2018-12-07
كرّمت "فروسية حائل" اليوم الشاب محمد بن أنور المحيسن، الذي تبرع بإحدى كليتيه لأحد أقاربه حيث تسلّم "المحيسن" درعاً تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل.
وبهذه المناسبة هنأ مدير الفروسية بندر التبيناوي " المحيسن "على عمله الإنساني النبيل مؤكداً أنه سطر أروع أنواع الوفاء ليكون نموذج فخرٍ يُحتذى به في صِلة الرحم.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
08:45 PM
بدرع تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل
كرّمت "فروسية حائل" اليوم الشاب محمد بن أنور المحيسن، الذي تبرع بإحدى كليتيه لأحد أقاربه حيث تسلّم "المحيسن" درعاً تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل.
وبهذه المناسبة هنأ مدير الفروسية بندر التبيناوي " المحيسن "على عمله الإنساني النبيل مؤكداً أنه سطر أروع أنواع الوفاء ليكون نموذج فخرٍ يُحتذى به في صِلة الرحم.
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المصدر : الخليج 365
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