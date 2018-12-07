"فروسية حائل" تُكرِّم "المحيسن" لتبرعه بكليته لأحد أقاربه

محمد بن مسعود - الدمام - بدرع تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل

كرّمت "فروسية حائل" اليوم الشاب محمد بن أنور المحيسن، الذي تبرع بإحدى كليتيه لأحد أقاربه حيث تسلّم "المحيسن" درعاً تذكارية تكريماً له على موقفه النبيل.

وبهذه المناسبة هنأ مدير الفروسية بندر التبيناوي " المحيسن "على عمله الإنساني النبيل مؤكداً أنه سطر أروع أنواع الوفاء ليكون نموذج فخرٍ يُحتذى به في صِلة الرحم.