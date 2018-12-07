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محمد بن مسعود - الدمام - العطوي مساعداً لمدير عام العمل بمنطقة تبوك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07 صدر قرار تكليف الأستاذ: علي مهدي بن هرماس العطوي مساعداً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك. 07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440 08:41 PM صدر قرار تكليف الأستاذ: علي مهدي بن هرماس العطوي مساعداً لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، العطوي مساعداً لمدير عام العمل بمنطقة تبوك ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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