البنتاجون: العلاقات العسكرية بين واشنطن والرياض قائمة وقوية ولم تتغير

محمد بن مسعود - الدمام - "وانفورد" أكد أن العمليات باليمن ترتكز على هزيمة داعش والقاعدة

أكد جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن العلاقات العسكرية بين الرياض وواشنطن لم تتغير، ولن يتأثر تعاون البلدين.

وتفصيلاً، قال "دانفورد" خلال مؤتمر أقيم بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس: إن المملكة لا تختلف عن أي دولة أخرى، وبيننا تعاون مستمر والتعاون الدفاعي مع بلد معين يتم تحديده بالكامل استناداً للسياسة، ولم يحدث أي تغيير في سياستنا تجاه السعودية بما قد يؤثر على تعاون القوات المسلحة في البلدين ".

وأضاف: في حال تغيرت سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية فإن العلاقات وبينها العلاقة الدفاعية ستتغير وهو ما لم يحدث، مشدداً على العلاقات التاريخية القوية بين البلدين.

وأشار دانفورد إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن ترتكز على هزيمة مجموعات داعش والقاعدة الإرهابية.