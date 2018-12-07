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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تخفيضات مضللة للمستهلك وتم إحالتها للنيابة العامة لتطبيق النظام أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الجمعة ضَبْط منشأة للذهب والمجوهرات بالرياض؛ وذلك لإعلانها تخفيضات مضللة للمستهلك؛ وعليه فسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية، وإحالة المنشأة للنيابة العامة. وأوضحت الوزارة عبر فيديو، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أن الفِرق الميدانية ضبطت محلاً لبيع المشغولات الذهبية، به أكثر من 3144 قطعة مخالفة ومجهولة المصدر؛ وذلك لعدم وجود العلامة التجارية للمصنع عليها.

"التجارة" تضبط 3144 قطعة مجهولة المصدر بمنشأة لبيع المجوهرات بالرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الجمعة ضَبْط منشأة للذهب والمجوهرات بالرياض؛ وذلك لإعلانها تخفيضات مضللة للمستهلك؛ وعليه فسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية، وإحالة المنشأة للنيابة العامة. وأوضحت الوزارة عبر فيديو، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أن الفِرق الميدانية ضبطت محلاً لبيع المشغولات الذهبية، به أكثر من 3144 قطعة مخالفة ومجهولة المصدر؛ وذلك لعدم وجود العلامة التجارية للمصنع عليها. 07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440 08:23 PM أعلنت تخفيضات مضللة للمستهلك وتم إحالتها للنيابة العامة لتطبيق النظام أعلنت تخفيضات مضللة للمستهلك وتم إحالتها للنيابة العامة لتطبيق النظام أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الجمعة ضَبْط منشأة للذهب والمجوهرات بالرياض؛ وذلك لإعلانها تخفيضات مضللة للمستهلك؛ وعليه فسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية، وإحالة المنشأة للنيابة العامة. وأوضحت الوزارة عبر فيديو، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أن الفِرق الميدانية ضبطت محلاً لبيع المشغولات الذهبية، به أكثر من 3144 قطعة مخالفة ومجهولة المصدر؛ وذلك لعدم وجود العلامة التجارية للمصنع عليها.

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المصدر : الخليج 365