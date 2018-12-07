ذكرى البيعة.. مدير "شؤون إسلامية المدينة": السعوديون متطلعون للمستقبل خلف الملك

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهاني للقيادة وقال: تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان.. عهدٌ تتواصل به مسيرة الإنجازات

رفع المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.

وأكد "المعيقلي"، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الذكرى الرابعة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً ثم التلاحم والترابط بين كافة أطياف الشعب الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، كما تأتي هذه المناسبة الغالية في ظل رؤى مستقبلية وحكيمة يتطلع فيها الشعب السعودي الأصيل إلى مستقبل مشرق وواعد يلبي كافة احتياجاته خلف قائد الحزم والعزم الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، إننا نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -أيدهما الله- عهد تتواصل به مسيرة الإنجازات والإصلاح والبناء بكل فخر واعتزاز في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ورغد العيش والأمن والأمان، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا ويديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة ولي أمرنا الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -يحفظهما الله-.