- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع طلال بن بدر يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات العربية بدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - افتتح الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، اليوم، في دبي؛ أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية والنوعية العربية، بحضور اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة (الاتحاد المستضيف للاجتماعات)، واللواء أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة أفريقيا، والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، والأمناء العامين للاتحادات الرياضية العربية الأعضاء في اتحاد اللجان.
وبدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم، ثم ألقى اللواء إسماعيل القرقاوي، كلمة الاتحاد المستضيف رحّب من خلالها باسم الأسرة الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائهم ممثلي الاتحادات الرياضية العربية في بلدهم الإمارات، مؤكدًا حرص الجميع في دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الرؤية الهادفة للتواصل مع كافة الاتحادات الرياضية العربية لتطوير وتنمية الرياضة والرياضيين العرب.
ثم ألقى الأمير طلال بن بدر بن سعود كلمة اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، أعرب من خلالها عن شكره للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ لرعايته هذه الاجتماعات، مُثمنًا سموه ونيابة عن كافة الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في المؤتمر، الجهودَ التي قام بها الاتحاد العربي لكرة السلة ممثَّلًا برئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي، وكافة زملائه في الاتحاد، مشيدًا سموه بما تبذله وتقدّمه دولة الإمارات للرياضة العربية؛ من خلال استضافتها للعديد من المناشط والبرامج الرياضة العربية.
وعبَّر عن شكره وتقديره إلى تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على اهتمامه ودعمه المادي والمعنوي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية.
وأعلن أثناء كلمته أنه تم اختيار اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، نائبًا لرئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة آسيا.
عقب ذلك اطّلع الحضور على عرض مرئي عن الدورة الأولى للرياضات الجوية التي أُقيمت في المغرب، وعرض مرئي آخر عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
بعد ذلك بدأت أعمال مؤتمر الأمناء العامين، ناقشوا خلاله العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذوا حيالها التوصيات اللازمة لرفعها لمؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي سيُعقد بعد غد الأحد في دبي.
طلال بن بدر يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات العربية بدبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07
افتتح الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، اليوم، في دبي؛ أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية والنوعية العربية، بحضور اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة (الاتحاد المستضيف للاجتماعات)، واللواء أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة أفريقيا، والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، والأمناء العامين للاتحادات الرياضية العربية الأعضاء في اتحاد اللجان.
وبدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم، ثم ألقى اللواء إسماعيل القرقاوي، كلمة الاتحاد المستضيف رحّب من خلالها باسم الأسرة الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائهم ممثلي الاتحادات الرياضية العربية في بلدهم الإمارات، مؤكدًا حرص الجميع في دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الرؤية الهادفة للتواصل مع كافة الاتحادات الرياضية العربية لتطوير وتنمية الرياضة والرياضيين العرب.
ثم ألقى الأمير طلال بن بدر بن سعود كلمة اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، أعرب من خلالها عن شكره للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ لرعايته هذه الاجتماعات، مُثمنًا سموه ونيابة عن كافة الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في المؤتمر، الجهودَ التي قام بها الاتحاد العربي لكرة السلة ممثَّلًا برئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي، وكافة زملائه في الاتحاد، مشيدًا سموه بما تبذله وتقدّمه دولة الإمارات للرياضة العربية؛ من خلال استضافتها للعديد من المناشط والبرامج الرياضة العربية.
وعبَّر عن شكره وتقديره إلى تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على اهتمامه ودعمه المادي والمعنوي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية.
وأعلن أثناء كلمته أنه تم اختيار اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، نائبًا لرئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة آسيا.
عقب ذلك اطّلع الحضور على عرض مرئي عن الدورة الأولى للرياضات الجوية التي أُقيمت في المغرب، وعرض مرئي آخر عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
بعد ذلك بدأت أعمال مؤتمر الأمناء العامين، ناقشوا خلاله العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذوا حيالها التوصيات اللازمة لرفعها لمؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي سيُعقد بعد غد الأحد في دبي.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
08:10 PM
افتتح الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، اليوم، في دبي؛ أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية والنوعية العربية، بحضور اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة (الاتحاد المستضيف للاجتماعات)، واللواء أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة أفريقيا، والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، والأمناء العامين للاتحادات الرياضية العربية الأعضاء في اتحاد اللجان.
وبدأ حفل الافتتاح بالقرآن الكريم، ثم ألقى اللواء إسماعيل القرقاوي، كلمة الاتحاد المستضيف رحّب من خلالها باسم الأسرة الرياضية بدولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائهم ممثلي الاتحادات الرياضية العربية في بلدهم الإمارات، مؤكدًا حرص الجميع في دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الرؤية الهادفة للتواصل مع كافة الاتحادات الرياضية العربية لتطوير وتنمية الرياضة والرياضيين العرب.
ثم ألقى الأمير طلال بن بدر بن سعود كلمة اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، أعرب من خلالها عن شكره للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ لرعايته هذه الاجتماعات، مُثمنًا سموه ونيابة عن كافة الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في المؤتمر، الجهودَ التي قام بها الاتحاد العربي لكرة السلة ممثَّلًا برئيسه اللواء إسماعيل القرقاوي، وكافة زملائه في الاتحاد، مشيدًا سموه بما تبذله وتقدّمه دولة الإمارات للرياضة العربية؛ من خلال استضافتها للعديد من المناشط والبرامج الرياضة العربية.
وعبَّر عن شكره وتقديره إلى تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ على اهتمامه ودعمه المادي والمعنوي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية.
وأعلن أثناء كلمته أنه تم اختيار اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، نائبًا لرئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية عن قارة آسيا.
عقب ذلك اطّلع الحضور على عرض مرئي عن الدورة الأولى للرياضات الجوية التي أُقيمت في المغرب، وعرض مرئي آخر عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
بعد ذلك بدأت أعمال مؤتمر الأمناء العامين، ناقشوا خلاله العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذوا حيالها التوصيات اللازمة لرفعها لمؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية الذي سيُعقد بعد غد الأحد في دبي.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، طلال بن بدر يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات العربية بدبي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن طلال بن بدر يفتتح مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات العربية بدبي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .