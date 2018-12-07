السعودية اليوم / انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ويوغندا

الخرطوم 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسعقدت بالعاصمة اليوغندية كمبالا اليوم، اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ويوغندا.ورأس الجانب السوداني وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد، فيما رأس الجانب اليوغندي نظيره سام كونتيسا.ووقع الجانبان خلال الاجتماع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشاد وزير الخارجية اليوغندي عقب التوقيع، بمستوى التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، والتقارب الكبير في مواقف البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني " إن انعقاد اللجنة الوزارية بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أعوام يعد معلماً هاماً في مسيرة العلاقات بين البلدين".// انتهى //20:31ت م0189