ذكرى البيعة / محافظ ينبع : ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين عزيزة على القلوب

ينبع 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم .وأوضح في تصريح بهذه المناسبة،أن الملك المفدى مضى بالحزم والعزم قدماً في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه ،وتحقق خلال السنوات الماضية إنجازات سيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً ، وأسهم - حفظه الله - في الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان .وقال محافظ ينبع :" إن الوطن يحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا سار فيها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على نهج من سبقوه من الملوك الذين أسس لهم الملك عبد العزيزآل سعود - رحمه الله - منهجاً راسخاً في البناء والنماء ،منوهاً بما تشهد المملكة في الوقت الراهن من مشروعات تنموية ضخمة في مختلف المجالات وعلى مستوى أرجاء الوطن تعليماً وصحياً وصناعياً .// انتهى //20:26ت م0188