شكرا لقرائتكم #نجم_السعودية يستدل الستار على موسمه الأول بحضور #ماجد_المهندس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يسدل برنامج “نجم السعودية” للمواهب الغنائية، الذي يعرض على قناة SBC السعودية، آخر حلقاته يوم السبت المقبل.

ويحل أمير الغناء العربي الفنان ماجد المهندس ضيف الحلقة الأخيرة ومسك الختام للعرض المباشر، حيث قال: “سعيد بأن أكون ضيفًا على حلقة نهائي نجم السعودية على شاشة SBC Channel بتمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية”.

ليكون بذلك قد أنهى البرنامج موسمه الأول عقب رحلة تنافس مثيرة شهدتها مرحلة العروض المباشرة التي استمرت تسعة أسابيع متواصلة، بين المواهب السعودية الشابة التي عملت على تقديم نفسها بطريقة مقبولة وأداء متميز وفق توجيهات اللجنة الحكم والتي تضم كلًّا من الدكتور عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والملحن الموسيقار ممدوح سيف.

وانحصرت المنافسات في برنامج نجم السعودية بين أربعة مشتركين؛ هم: أحمد قصيري، وهشام مدخلي، وأمين فارسي، وجوري قطان.

وكانت مرحلة العروض المباشرة قد شهدت تطورًا ملحوظًا في تقديم المتسابقين وتنوع في أدائهم حيث قدموا مجموعة من الأعمال الغنائية لكبار نجوم الفن السعودي والخليجي والعربي والعراقي، بما فيها أعمال من حقبة الستينيات الميلادية لعمالقة الفن العربي.

وكان البرنامج قد بدأ بالعروض الأولية التي تنافس فيها مجموعة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين، والتي انتهت باختيار لجنة التحكيم 12 موهبة غنائية من مختلف المناطق السعودية بناءً على معايير معينة تهدف إلى جعل هذا البرنامج ومتسابقيه على قمة برامج المسابقات الغنائية.

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