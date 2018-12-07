شكرا لقرائتكم النفط يقفز أكثر من 5 % بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قفزت أسعار النفط أكثر من 5% الجمعة، بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 3.26 دولار للبرميل إلى 63.32 دولار، وفق ما نقلت رويترز””

وفي المعاملات المبكرة، انخفض برنت عن 60 دولارًا عندما بدا أن مصدري النفط قد لا يتفقون.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف 2.62 دولار للبرميل إلى 54.11 دولار، ثم هبط إلى حوالي 53.90 دولار.

وكانت الأسعار انخفضت نحو 3% أمس الخميس، بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا باتفاق أولي فحسب لمعالجة ضعف الأسعار، وعقدت محادثات مع المنتجين الآخرين الجمعة.

وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر، في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.