6 خطوات للتعريف الإلكتروني

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جدة - خالد شويل - أوضحت الأحوال المدنية خطوات التعريف الإلكتروني.

ولفتت الأحوال إلى أن أولًا يتم دخول ولي الأمر إلى موقع أبشر على الإنترنت، ثم بعدها اختيار الخدمات الإلكترونية (الأحوال المدنية- تعريف تابع).

وبعدها يتم اختيار اسم المستفيد من قائمة التابعين، ثم إرفاق صورة المستفيد، وبعد ذلك يتم الضغط على إرسال.

ثم يُدخل ولي الأمر رمز التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف إلى الأحوال، وأخيرًا حجز موعد إلكتروني لمراجعة المستفيد.

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