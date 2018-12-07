شكرا لقرائتكم سلطان بن سلمان: المعاقون ليسوا عجزة ويجب تمكينهم من العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمكين المعاقين في الاندماج الاقتصادي في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم باعتبارهم جزءًا أساسيًّا من هذا النسيج وأعضاء فاعلين وقادرين على خدمة وطنهم وأنفسهم، مشددًا على أن الدولة تسعى جاهدة ليتمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم في جميع المجالات وأوجه الحياة المختلفة.

وشكر الأمير سلطان بن سلمان كل القائمين والمشاركين والرعاة في ندوة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتي يقيمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بين 9- 10 ديسمبر للعام 2018م، ضمن مشاركات المركز للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الهدف من الندوة هو تغيير المفهوم السلبي لدى شريحة من المجتمع بأن الإعاقة هي العجز، موضحًا أن الواقع يخالف هذا المفهوم تمامًا، مع تسليط الضوء بالدليل والتجارب الحية والشخصيات الناجحة الموجودة في مجتمعنا في مختلف المجالات، وأن قدرات وإمكانيات المعوقين لا تقل عن الآخرين، وأضاف سموه أنه سيناقش في الندوة العديد من الأفكار والآراء والمقترحات التي تؤكد على مدى التقدم الذي أحرزه المعوقون في وظائفهم وفي أعمالهم الخاصة ومشاريعهم وأعمالهم اليدوية والحرفية والفنية.

وأعرب عن أمله في أن يواصل القطاع الخاص الأخذ بيد المعاق وتمكين هذه الفئة من الاندماج الاقتصادي في سوق العمل تمكينًا شاملًا وبذل الجهود اللازمة وتذليل جميع العقبات والصعاب وتهيئة الأماكن الخاصة بالعمل لهم وتسهيل وصولهم إليها والحد من التوظيف الوهمي للمعاقين.

بدوره، أكد أحمد اليحيى، المدير التنفيذي أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن مبادرة المركز بتنظيم الندوة للتركيز على موضوع يهم شريحة من المجتمع سيجتمع بها ممثلو عدد من الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الإعاقة، وكذلك المهتمين المعنيين لطرح الآراء والأفكار والتجارب، كما أن تنظيم المعرض المصاحب للندوة يأتي ضمن خطوات دمج المعاقين اقتصاديًّا في المجتمع وتمكينهم من فرص العمل أو ريادة الأعمال، من خلال استعراض إبراز التجارب والبرامج التدريبية الناجحة واستقطاب وتوظيف المعاقين ودور الجهات المميز.

وأضاف أن المعاقين لديهم الكثير من القدرات والمواهب والعطاء، لكنهم في حاجة إلى من يأخذ بيدهم ويشجعهم ويعمل على تأهيلهم وتدريبهم واستقطابهم لشغل الوظائف التي تلائمهم والاستفادة من قدراتهم.

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