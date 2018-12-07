شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي ترفض طلب الشرعية بالانسحاب من الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رفضت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران طلب الحكومة اليمنية الشرعية بالانسحاب من الحديدة، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وقال وفد الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة: إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتًا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورًا وفق شروط معينة.

وأضاف وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مباحثات السلام حول اليمن في السويد، أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.

وأردف: “لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية”.

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.

ومع انتهاء مباحثات اليوم الأول، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجددًا التأكيد أن طرفي الصراع اتفقوا على تبادل الأسرى.

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