شكرا لقرائتكم حساب المواطن : من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه التسجيل بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال مواطن: إن لديه منشأة صغيرة، فهل لو سجل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 سيؤثر ذلك على المنشأة؟

ورد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إن من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يؤثر على المنشأة.

ويوم أمس أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة الرابعة عشرة عبر الرابط التالي: (هنا).

ولفت حساب متابعات الخليج 365، إلى أن الاستفادة من الدفعة الرابعة عشرة يتم من خلال التسجيل قبل 10 ديسمبر المقبل.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 الجمعة الماضية عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

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