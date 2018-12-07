الان تتابع تزامنا مع انطلاق “تمام”.. فرع العمل بالرياض يزور 2180 منشاة وينذر 110 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة بقيادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض، أحمد المطوع، تزامنا مع بدء تطبيق النظام التفتيش المؤسسي «تمام»، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطوير إجراءات التفتيش، وتحسين الجودة، وتعزيز التعاون بين إدارة التفتيش وأصحاب العمل و للوقوف مع المفتش في الميدان لتطبيق البرنامج وتذليل العقبات التي تواجه المفتش الميداني.

وقال المطوع إن البرنامج يخدم المفتش الميداني ويسهل الإجراءات المتخذة فيما يخص التفتيش والتعاون بين إدارات التفتيش بالوزارة وبين الجهات ذات العلاقة وأصحاب العمل، مضيفا أن هذا النظام يعمل على توثيق جميع أنواع الزيارات الدورية الشاملة على المنشآت والزيارات التي تكون لمتابعة العمليات السابقة للتأكد من إزالة المخالفات التي يتم ضبطها إضافة إلى الزيارات التي تتم للتأكد من اشتراطات معينة أو للتأكد بالتزام المنشآت بالقرارات الوزارية وأيضاً الزيارات بشأن التأكد من اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير الشروط لبيئة عمل أمنة، كما وضح المطوع بأنه تم تنفيذ دورات خاصة بنظام ( تمام ) للمفتشين والمفتشات لإجادة التعامل به.

من جهة أخرى، نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة خلال الأسبوع الحالي عدداً من الحملات التفتيشية في العاصمة الرياض وفي محافظات المنطقة؛ شقراء والخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب العمل بالضوابط التي أقرتها الوزارة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد(8) مخالفة و إنذار ( 110) منشأة وزيارة (2180).