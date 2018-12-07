شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية على المحال التجارية في جدة، 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية، ومنتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وغير مطابقة للمواصفات. ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية على المحال التجارية في جدة، 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية، ومنتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وغير مطابقة للمواصفات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، أنه تم استدعاء 4 منشآت مخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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