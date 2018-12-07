شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة بلورة برامج إعداد المعلم لتكون في مستوى الدراسات العليا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمه)‏

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، تعميم لمديري الجامعات بالمملكة بخصوص فتح برامج إعداد المعلم اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441هـ، على أن تكون في مستوى الدراسات العليا، ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة تكون في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث، في خطوة للارتقاء بأداء المعلم.

وبيَّن التعميم الصادر والذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، أن يتم اعتماد الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، وتصميمها وفقاً للتنظيم في الإطار التنفيذي، إضافة إلى عدم فتح القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حالياً في الجامعات ومن ذلك برامج رياض الأطفال، وبرامج تعليم الطفولة المبكرة، ولايفتح القبول بها إلا بعد تجديدها.