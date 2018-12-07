شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تُزيِّن شوارعها بالفنون التشكيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق) زيّنت بلدية محافظة بارق شوارعها بالرسومات التشكيلية الجمالية على جداريات تصل أطوالها إلى أكثر من 300 متر، بعد أن أوكل رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي العمل للفنان التشكيلي عبدالله حسن البارقي، الذي يُعد من أبرز فناني منطقة عسير التشكيلين، للقيام بالرسم على الجدر الأستنادية على امتداد الشارع العام الرئيسي بالمحافظة، وذلك لتجميلها بالرسومات التشكيلية التي تحاكي تراث المنطقة بإخراج وإبداع الرسام البارقي. زيّنت بلدية محافظة بارق شوارعها بالرسومات التشكيلية الجمالية على جداريات تصل أطوالها إلى أكثر من 300 متر، بعد أن أوكل رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي العمل للفنان التشكيلي عبدالله حسن البارقي، الذي يُعد من أبرز فناني منطقة عسير التشكيلين، للقيام بالرسم على الجدر الأستنادية على امتداد الشارع العام الرئيسي بالمحافظة، وذلك لتجميلها بالرسومات التشكيلية التي تحاكي تراث المنطقة بإخراج وإبداع الرسام البارقي. واعتمد رئيس البلدية تولي الرسام البارقي تجميل ساحات وشوارع حديقة خبت آل حجري بالرسومات والفنون التشكيلية.



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