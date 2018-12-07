شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشورى» الوكيل: ذكرى البيعة تحل والوطن يتربع على قمم المجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن محمود الوكيل أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكاً للبلاد تطل علينا والوطن الغالي يحصد ويسجل النجاح تلو النجاح، ليرسخ الازدهار والرخاء في أرجاء بلادنا الغالية، وأصبح كل مواطن على يقين أن وطننا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين يتربع على قمم المجد بفضل من الله.

وقال الدكتور الوكيل: «هنيئاً لشعب المملكة وقيادتها، في هذه المناسبة ما تحقق من نجاح وإنجازات بفضل من الله أولا، ثم بما حرصت عليه قيادتها».

ورفع في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، مجدداً البيعة والولاء لهذه القيادة الحكيمة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمدهما بالعون والسداد، لما فيه الخير والنماء للوطن والمواطن.