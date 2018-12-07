شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مصنع لمتعهدي الإعاشة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

يعتزم متعهدو الإعاشة بالعاصمة المقدسة إنشاء مصنع للوجبات الجاهزة «مسبقة التجهيز» في مكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار البلد الحرام طوال العام.

وأوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة أحمد رابح الشريف، أن الهدف من إنشاء المصنع التحول من الموروث التقليدي للتغذية إلى صناعة الضيافة في ظل رؤية المملكة 2030، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار الشريف إلى أن طائفة متعهدي الإعاشة في مكة المكرمة ستُعلن خلال الأيام القادمة إنشاء شركة مساهمة من أرباب قطاع الإعاشة، حيث وزعت استبيانات على جميع متعهدي الإعاشة بالعاصمة المقدسة البالغ عددهم 204، وافق منهم 83 على المساهمة في تأسيس الشركة.

ولفت إلى أنهم يعملون حالياً على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدير الكلفة الإجمالية له، وبعد الانتهاء من الإعلان عن تأسيس الشركة المساهمة سيتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة، من أجل الدعم وإعطاء الطائفة قطعة أرض لتنفيذ المشروع عليها بمكة المكرمة.

وأردف رئيس طائفة متعهدي الإعاشة، أن أول مشاريع هذه الشركة المساهمة هي إنشاء مصنع للإعاشة يخدم زوار العاصمة المقدسة من خلال تقديم وجبات صحية بشقيها المعقم والمجمد، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستحدده الشركة المشغلة بناء على المساحة التي سيتم بناء المصنع عليها.

وأبان الشريف أن من أهداف تأسيس الشركة المساهمة للإعاشة، تنمية اقتصاد البلد والتحول من الموروث التقليدي إلى صناعة الضيافة، وحماية اقتصاد المستثمرين الصغار من التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم خدمة تليق بالحاج والمعتمر.

واختتم رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد رابح الشريف حديثه، بأنهم في قطاع الإعاشة يتطلعون إلى صناعة منتج في مكة ينافس أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال التغذية، وتصديره إلى جميع أنحاء العالم تحت مسمى «صنع في مكة».