نيجيريا تناشد السعودية مساعدتها في مكافحة الإرهاب والحد من انتشار أيديولوجية بوكو حرام

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت بالمساعدات الإنسانية.. ودعت لتوسيع منصة الدفاع العسكري لتقاسم المعلومات الاستخباراتية

ناشدت الحكومة النيجيرية، المملكة العربية السعودية مساعدتها في تعزيز التعاليم الحقيقية للإسلام ومكافحة التطرف والحد من انتشار أيديولوجية بوكو حرام.

ودعا وزير الدفاع النيجيري منصور دان أثناء إشرافه على توزيع مواد الإغاثة التي تبرع بها مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، لأشخاص شردتهم جماعة بوكو حرام المتطرفة، المملكة لمساعدتهم في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاليم الإسلامية المعتدلة لتسريع إنهاء التطرف في البلاد.

وقال: أطلب المساعدة من المملكة العربية السعودية الدولة التي تحارب التطرف والإرهاب في كل مكان مساعدتنا في تعزيز ونشر الفكر الإسلامي الصحيح للقضاء على أيديولوجيات جماعة بوكو حرام في البلاد.

وأضاف: كما أحث حكومة المملكة على توسيع منصة الدفاع العسكري لتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع نيجيريا، ويقدر بلدنا العلاقات الودية والأخوية القائمة بين البلدين.

وأشاد بالحكومة السعودية على المساعدة في عدة مجالات، مضيفًا أن المساعدات السعودية تقطع شوطًا طويلاً لتخفيف معاناة النازحين والمتضررين من بوكو حرام.