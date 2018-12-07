التهيئة المثالية للإبل لموسم التزاوج.. "القلاب" يحذر من الممارسات الخاطئة

محمد بن مسعود - الدمام - محاضرة علمية خلال فعاليات الدورة الأولى لمعرض الصقور والصيد السعودي

قدَّم الدكتور أنس القلاب، محاضرة علمية حول "التهيئة المثالية لقطيع الإبل لموسم التزاوج"؛ وذلك خلال فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى، الذي انطلق الثلاثاء الماضي في الرياض.



وتناول "القلاب" خلال المحاضرة، عددًا من المحاور؛ منها أهم ما يميز التزاوج عند الإبل عن باقي الحيوانات، مشيرًا إلى أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها قبل موسم التزاوج، من حيث صحة الحيوان ورعايته، محذرًا من بعض الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تضر بالإبل.

وقدم عددًا من المعلومات حول أشهر الأمراض التي يمكن أن تصيب الإبل في المملكة، وكيفية التعامل معها، موجهًا بعض النصائح إلى مربِّي الإبل، والتي يمكن أن تزيد من نسبة خصوبتها.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي قد خصّص جناحًا للهجن ضمن فعالياته التي تختتم أعمالها السبت؛ حيث شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار والعارضين؛ لما قدَّمه من أنشطة وفعاليات وخدمات لإثراء هوايات الصيد وتربية الصقور، وما تمثله من قيمة ثقافية وتراثية كبيرة لدى أهالي المملكة.

