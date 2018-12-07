"الوكيل": ذكرى البيعة تحل والوطن يسجل النجاحات ويرسخ الازدهار والرخاء

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أصبح المواطنون على يقين أن وطننا يتربع على قمم المجد في ظل القيادة الحكيمة

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن محمود الوكيل أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملكاً للبلاد تطل علينا والوطن الغالي يحصد ويسجل النجاح تلو النجاح، ليرسخ الازدهار والرخاء في أرجاء بلادنا الغالية، وأصبح كل مواطن على يقين أن وطننا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يتربع على قمم المجد بفضل من الله.

وقال: هنيئاً لشعب المملكة وقيادتها، في هذه المناسبة ما تحقق من نجاح وإنجازات بفضل من الله أولاً، ثم بما حرصت عليه قيادتها، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الغالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بالعون والسداد، لما فيه الخير والنماء للوطن والمواطن.

ورفع في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، ومجدداً البيعة والولاء لهذه القيادة الحكيمة.