هنا "سلمان للإغاثة".. تأهيل أطفال جنَّدهم "الحوثي" باليمن وسلال غذائية لقرى حجة

محمد بن مسعود - الدمام - معرض صور ورسومات يكشف حالهم قبل وبعد.. الأطعمة 24 طنًّا والمشروعات 301

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في مدينة مأرب، بتأهيل 27 طفلًا ممّن جندتهم الميليشيات الحوثية وزجّت بهم كدروع بشرية في الصراع المسلَّح، ضمن الدورة الثانية من المرحلة السابعة والثامنة، بحضور وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، وعدد من أولياء الأمور وفريق من المركز.

وقدم وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، التهنئة للأطفال بانتهاء دورة تأهيلهم، مثمنًا دور مركز الملك سلمان للإغاثة في هذه المهمة الإنسانية، والتي تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي يقدمها المركز في اليمن، مبينًا أَن المركز نفّذ مشاريع إنسانية وإغاثية تركت بصمات واضحة على أبناء الشعب اليمني، ومنها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين.

وتجول "الفاطمي" في معرض الصور والرسومات التي أعدها الأطفال المعاد تأهيلهم من التجنيد الحوثي، والتي تعبّر عن حالتهم قبل وأثناء التأهيل الذي خضعوا له طيلة شهر كامل؛ حيث تخلَّل الاحتفال فقرات مسرحية وغنائية أداها الأطفال المجندون وعكست تأهيلهم النفسي والاجتماعي، ومدى الفرق الذي أحدثه مركز إعادة تأهيل الأطفال الذي يعد من البرامج النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

وعلى صعيد متصل وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، سلالًا غذائية تزن 24 طنًّا 642 كيلوجرامًا في قرى: "بني الزين" و"بني المخاوي" و"الخوارية" و"بني الزين الوسطي" و"بني الزين الجنوبية" و"الذراع الجنوبي" و"الذراع الشمالي" و"الغرزة" و"المبجرة" و"الضابرة" التابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة؛ استفاد منها 1,998 فردًا.

ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.

