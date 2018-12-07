بعد اتفاق كبار "أوبك".. قفزة للنفط عنوانها 5% و"بوتين" مستعد للمساهمة

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قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة%، اليوم الجمعة، بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق؛ وذلك وفق "سكاى نيوز عربية".
ووفق ما نقلت "رويترز"؛ فبحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 3.26 دولاراً للبرميل إلى 63.32 دولار، وفي المعاملات المبكرة انخفض برنت عن 60 دولاراً عندما بدا أن مصدّري النفط قد لا يتفقون، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولاراً للبرميل إلى 54.11 دولاراً، ثم هبط إلى حوالى 53.90 دولاراً.
وكانت الأسعار قد انخفضت نحو 3%، أمس الخميس، بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعاً في فيينا باتفاق أولي لمعالجة ضعف الأسعار، وعقدت محادثات مع المنتجين الآخرين الجمعة.
وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر؛ في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي، وتسعى أوبك لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض.
وعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا، اليوم الجمعة، بعد مناقشة الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتن، وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً.
بعد اتفاق كبار "أوبك".. قفزة للنفط عنوانها 5% و"بوتين" مستعد للمساهمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-07
قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة%، اليوم الجمعة، بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق؛ وذلك وفق "سكاى نيوز عربية".
ووفق ما نقلت "رويترز"؛ فبحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 3.26 دولاراً للبرميل إلى 63.32 دولار، وفي المعاملات المبكرة انخفض برنت عن 60 دولاراً عندما بدا أن مصدّري النفط قد لا يتفقون، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولاراً للبرميل إلى 54.11 دولاراً، ثم هبط إلى حوالى 53.90 دولاراً.
وكانت الأسعار قد انخفضت نحو 3%، أمس الخميس، بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعاً في فيينا باتفاق أولي لمعالجة ضعف الأسعار، وعقدت محادثات مع المنتجين الآخرين الجمعة.
وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر؛ في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي، وتسعى أوبك لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض.
وعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا، اليوم الجمعة، بعد مناقشة الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتن، وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
06:49 PM
لتصريف مخزون الوقود عالمياً ودعم السوق ومعالجة ضعف أسعار المعروض
قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة%، اليوم الجمعة، بعد اتفاق كبار منتجي الشرق الأوسط في أوبك على خفض الإنتاج لتصريف مخزونات الوقود العالمية ودعم السوق؛ وذلك وفق "سكاى نيوز عربية".
ووفق ما نقلت "رويترز"؛ فبحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 3.26 دولاراً للبرميل إلى 63.32 دولار، وفي المعاملات المبكرة انخفض برنت عن 60 دولاراً عندما بدا أن مصدّري النفط قد لا يتفقون، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولاراً للبرميل إلى 54.11 دولاراً، ثم هبط إلى حوالى 53.90 دولاراً.
وكانت الأسعار قد انخفضت نحو 3%، أمس الخميس، بعد أن أنهت منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعاً في فيينا باتفاق أولي لمعالجة ضعف الأسعار، وعقدت محادثات مع المنتجين الآخرين الجمعة.
وهوت أسعار النفط 30% منذ أكتوبر؛ في ظل تنامي المعروض وانحسار نمو الطلب العالمي، وتسعى أوبك لنيل دعم روسيا غير العضو في المنظمة لخفض المعروض.
وعاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى فيينا، اليوم الجمعة، بعد مناقشة الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتن، وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة في الخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً.
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المصدر : الخليج 365
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