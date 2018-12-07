ضبط 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية ومنتجات مخالفة في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات تفتيشية لـ"التجارة".. واستدعاء 4 منشآت لإكمال الإجراءات النظامية

أعلنت وزارة "التجارة" أنها وخلال جولاتها التفتيشية على المحال التجارية في جدة، تمكنت من ضبط 201 ألف علبة دواء تحمل ادعاءات طبية ومنتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وغير مطابقة للمواصفات.

وأكدت أنه بناءً على ذلك جرى استدعاء 4 منشآت مخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.