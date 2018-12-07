سفارة السعودية في فرنسا تدعو المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً

محمد بن مسعود - الدمام - حثت على ملازمة مقرات سكنهم وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، بالمواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقرات سكنهم، وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كل المدن الفرنسية.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324/ 0033626238195.