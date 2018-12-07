سفارة السعودية في فرنسا تدعو المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً

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أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، بالمواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقرات سكنهم، وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كل المدن الفرنسية.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324/ 0033626238195.
سفارة السعودية في فرنسا تدعو المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-07
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، بالمواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقرات سكنهم، وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كل المدن الفرنسية.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324/ 0033626238195.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
06:48 PM
حثت على ملازمة مقرات سكنهم وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات
أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، بالمواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غداً السبت، وملازمة مقرات سكنهم، وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كل المدن الفرنسية.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في باريس، للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324/ 0033626238195.
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المصدر : الخليج 365
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